A Sporting SAD vai propor aos acionistas, em assembleia geral, em 11 de maio, a realização de novo empréstimo obrigacionista de 60 milhões de euros e o adiamento do reembolso das obrigações que alcançam a maturidade em maio.

Segundo a convocatória hoje enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD liderada por Bruno de Carvalho quer avançar com uma nova emissão até final do ano e adiar em seis meses o reembolso de uma dívida de 30 milhões que vencia em maio.

"O Conselho de Administração analisou a possibilidade de proceder, a breve prazo, à emissão de um outro empréstimo obrigacionista, destinado ao financiamento da sua atividade corrente designadamente ao cumprimento de serviço de dívida e tesouraria, no montante inicial de 15 milhões de euros, que poderá ser aumentado por opção da sociedade, desde que, no conjunto das emissões obrigacionistas, a realizar até ao final do ano de 2018, não seja ultrapassado o montante total de 60 milhões de euros", lê-se no documento.