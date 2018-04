Actualidade

A câmara de Valongo lançou hoje um projeto que visa a redução e prevenção do abandono escolar precoce e a promoção do sucesso escolar, indicou hoje o presidente da autarquia local apontando como objetivo "não deixar ninguém para trás".

Em causa está o MaisVal - Melhores Aprendizagens, Inovação e Sucesso em Valongo, concelho do distrito do Porto, e surge no âmbito de uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020, rubrica Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE).

É objetivo deste projeto-piloto, descrito pela câmara de Valongo como "inovador", "elevar os níveis de sucesso escolar no concelho, diminuindo em 12% a percentagem de alunos/as com pelo menos uma negativa no 5.º e 6.º anos".