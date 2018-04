Actualidade

A estrada Marginal foi reaberta ao trânsito nos dois sentidos pelas 17:25, depois de ter sido encerrada cerca das 13:40 na sequência de um acidente com uma embarcação de turismo, na Parede, Cascais, adiantou a PSP.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a situação na estrada que liga Lisboa a Cascais "está normalizada".

A via foi cortada nos dois sentidos na sequência do acidente com uma embarcação semirrígida de turismo que chocou hoje com uma zona de pedras, em frente ao Hospital de Sant'Ana, quando transportava 10 pessoas, que ficaram com ferimentos ligeiros, disse hoje o comandante da Capitania do Porto de Cascais, Pereira da Terra.