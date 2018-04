Actualidade

O diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), João Goulão, congratulou-se hoje com o avanço das salas de consumo assistido na cidade de Lisboa, apontando que nesta altura "fazem sentido".

"Os programas de consumo vigiado estão previstos na legislação portuguesa desde 2001", começou por dizer o responsável, que falava aos jornalistas à margem da apresentação dos diagnósticos sobre consumos de substâncias psicoativas na cidade de Lisboa e respostas a implementar.

"Contudo, quando tivemos condições políticas para as implementar no terreno, por volta de 2008/2009, aquilo que se constatou foi que os consumos por via injetável, nomeadamente a existência das tais franjas mais desorganizadas da população utilizadora de drogas, estava a decair tão rapidamente que seria contra a corrente a instalação dessas salas nessa altura", elencou João Goulão.