As freguesias de Arroios, Beato e Campo de Ourique concentram o maior número de toxicodependentes na cidade de Lisboa, revela hoje um estudo pedido pela Câmara Municipal, que identificou um total de 1.400 consumidores.

A apresentação dos "diagnósticos sobre consumos de substâncias psicoativas na cidade de Lisboa e repostas a implementar" decorreu hoje nas instalações da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

O estudo é da responsabilidade das associações 'Crescer', 'Ares do Pinhal', 'Grupo de Ativistas em Tratamentos' (GAT) e 'Médicos do Mundo', e realizado entre setembro do ano passado e janeiro deste.