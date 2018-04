Actualidade

A federação sindical da administração pública garantiu hoje à Lusa que os investigadores do IPMA e o Governo não chegaram a acordo, mantendo-se em aberto o início do cruzeiro científico para avaliação do 'stock' da sardinha.

"Estávamos na espectativa que o secretário de Estado [José Apolinário] iria trazer alguma solução ou uma proposta, no sentido de resolver o problema, e não trouxe absolutamente nada", disse à Lusa um dos membros da direção da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), Orlando Gonçalves.

De acordo com o sindicalista, durante a reunião, o Governo avançou que se o cruzeiro científico não se realizar, Portugal e Espanha podem perder mais de sete mil toneladas de quota de sardinha.