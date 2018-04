Actualidade

O reforço das medidas de proteção social para trabalhadores independentes, que incluirá melhores condições no acesso ao subsídio de desemprego, vai ser discutido dentro em breve no Conselho de Ministros, adiantou hoje o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"O processo legislativo está a decorrer (...), mas é sabido, é conhecido e foi divulgado que, a par de uma alteração significativa do regime contributivo dos trabalhadores independentes, haverá também o reforço da sua proteção social em áreas como a doença, como as licenças parentais ou como o desemprego", disse Vieira da Silva.

O governante falava em Castelo Branco, à margem da visita que fez à terceira edição da Feira de Economia Social IN.