Actualidade

A direção do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) foi hoje mandatada, em assembleia, para concluir as negociações com a TAP, disse à Lusa fonte oficial do sindicato.

Apesar de não adiantar mais pormenores, fonte oficial do SPAC garantiu que a assembleia já terminou e que a direção foi mandatada para concluir as negociações com a companhia áerea portuguesa.

Já em 15 de março, os pilotos da TAP reuniram-se em assembleia, convocada pelo SPAC, na qual decidiram mandatar a direção sindical para prosseguir as negociações com a companhia, que têm a ver com matérias relacionadas com o regulamento de contratação externa e a atualização salarial.