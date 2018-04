Monumentos

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios assinalou-se na quarta-feira. A HomeAway sugere seis destinos.

Nada como começar com o que é nosso. Daí que deva visitar o Palácio Nacional da Pena, uma das principais obras do Romantismo do século XIX. A plataforma tem sugestões de alojamento com uma vista deslumbrante sobre a Quinta da Regaleira.

A partir daqui é obrigatório apanhar o avião – ou o comboio. Viaje até Paris, para um pequeno-almoço romântico com vista para a Torre Eiffel. Ainda hoje um símbolo da engenharia francesa, a estrutura faz-se acompanhar pela Basílica do Sacré Coeur, pela Catedral de Notre Dame e pelo Arco do Triunfo.

Chegando a Roma é inevitável parar no Coliseu, o maior anfiteatro do Império Romano, cujos vestígios abundam pela capital italiana. Outra atração a não perder é o Palácio Venezia, uma das primeiras construções renascentistas de Roma.

Na Europa Central escondem-se outros monumentos históricos, como a Catedral Notre Dame du Sablon, em Bruxelas. Depois desta obra do século XV e símbolo do estilo gótico de Brabante, mais a leste do continente europeu, em Budapeste, vai encontrar um dos monumentos mais emblemáticos e imponentes da arquitetura neogótica: o Parlamento Húngaro.

Esta ‘viagem’ termina na fronteira com a Ásia, onde os azulejos e vitrais da Mesquita Azul, em Istambul, a tornam num verdadeiro símbolo de harmonia e elegância.