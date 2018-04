Actualidade

A transição no poder em Cuba, com Miguel Diaz-Canel a substituir Raul Castro na Presidência da ilha comunista, "é ilegítima", considerou o secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA).

"A vitória da ditadura sobre a liberdade não se chama revolução. A sucessão presidencial à qual assistimos em Cuba é uma tentativa de manutenção de um regime autocrático dinástico e familiar. A isso chama-se uma ditadura", afirmou Luis Almagro, na quinta-feira, em comunicado.

A eleição de Diaz-Canel pela Assembleia Nacional "decorreu sem a livre expressão do povo cubano", acrescentou no documento, com o título "Cuba, uma transição ilegítima".