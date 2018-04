Actualidade

A chuva regressa hoje a Portugal continental e permanece pelo menos até ao início da semana, prevendo-se ainda uma descida da temperatura máxima entre 04 a 06 graus Celsius, disse à Lusa a meteorologista Cristina Simões.

"Vai regressar a chuva. O território do continente está sob influência de uma depressão centrada a sudoeste do continente e vai trazer-nos alguma instabilidade especialmente nas regiões centro e sul,", adiantou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Cristina Simões, está previsto para hoje de manhã na região sul alguma nebulosidade que vai estender-se à tarde para a região Centro.