Venezuela

O secretário do Tesouro norte-americano advertiu que o Governo da Venezuela não tem legitimidade para pedir empréstimos internacionais e pediu medidas para que os funcionários corruptos não abusem do sistema financeiro internacional.

"Os credores, privados ou públicos, que proporcionem um novo financiamento ao regime [do Presidente Nicolás] Maduro, estão a emprestar a um Governo sem legitimidade para pedir empréstimos em nome da Venezuela", explicou Steven Mnuchin, em comunicado.

O documento foi divulgado à margem do encontro de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), após uma reunião com ministros da Alemanha, Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Espanha, França, Guatemala, Inglaterra, Itália, Japão, México, Panamá, Paraguai e Peru.