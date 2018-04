Actualidade

Uma pessoa ficou hoje ferida na sequência de uma colisão entre dois veículos pesados no Itinerário Complementar (IC) 2 em Pombal, distrito de Leiria, e que obrigou ao corte da via nos dois sentidos, segundo os bombeiros locais.

De acordo com fonte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Pombal, os camiões colidiram no sentido Norte-Sul, mas a posição em que ficaram acabou por obrigar ao corte da via, que se mantinha intransitável perto das 08:00.

Do acidente resultou um ferido, que foi transportado para o Hospital do Pombal.