A Turquia do Presidente Recep Tayyip Erdogan está a "arriscar tudo" para tentar tornar o país na primeira potência do mundo islâmico, implicando em termos geoestratégicos um progressivo afastamento do ocidente, referiu à Lusa um especialista grego em assuntos militares.

"Recep Tayyip Erdogan está, definitivamente, a arriscar tudo. Está a demonstrar que pretende tornar a Turquia na primeira potência do mundo islâmico, uma escolha que implica um progressivo e crescente afastamento do ocidente", assinalou Paris Karvounopoulos, especialista em Assuntos militares, responsável pelo portal Militare.

"Esta é pelo menos a impressão que existe a partir da Grécia. Pretende tornar-se no líder das populações islâmicas em toda a região, incluindo nos Balcãs", precisou nas suas declarações à Lusa.