Actualidade

Os acionistas do BPI aprovaram hoje em assembleia-geral, no Porto, as contas de 2017, a aplicação dos resultados em reservas e o alargamento da administração do banco para 20 elementos, com a entrada de António José Cabral.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI informa que na reunião magna estiveram presentes ou representados 42 acionistas representativos de 94,63% do capital do banco, tendo o Relatório de Gestão e Contas individuais e consolidadas sido aprovado por unanimidade e a proposta de aplicação dos resultados merecido o apoio de 99,99% dos votos expressos.

Por unanimidade foi também aprovada a proposta do espanhol CaixaBank - que desde início de 2017 controla o BPI, após uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) em que ficou com uma participação de cerca de 85% - de aumento do número de membros do Conselho de Administração de 19 para 20, com eleição de António José Cabral (que foi conselheiro do ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso).