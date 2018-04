Actualidade

O departamento de estudos económicos do Standard Bank considerou hoje que o acordo alcançado entre Angola e o Fundo Monetário Internacional (FMI) pode contribuir para melhorar o clima empresarial e ajudar a diversificação da economia.

"As reformas para melhorar o clima económico para atrair investimento direto estrangeiro de longo prazo e diversificar a economia podem ter um impulso devido à assinatura Instrumento de Coordenação de Políticas" (PCI, no original em inglês), dizem os analistas.

No mais recente relatório sobre os mercados financeiros africanos, a que a Lusa teve acesso, os analistas do Standard Bank acrescentam que, no seguimento da aprovação da emissão de dívida pública de 2 mil milhões de dólares e a moratória de seis meses para o repatriamento de capitais, esperam que o Governo "estude a possibilidade de abrir as transações financeiras para investidores estrangeiros como medida de curto prazo".