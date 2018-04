Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que a educação e ciência têm de ser apostas estratégicas persistentes das políticas públicas e considerou que a ideia de que Portugal tem licenciados em excesso foi das mais dramáticas para o país.

António Costa falava no final de uma visita às instalações de Lisboa da Farfetch, que começou por ser uma empresa tecnológica na altura da sua fundação, em 2008, mas que agora se define como uma multinacional do comércio eletrónico no setor da moda, com dois milhões de clientes e com presença nos mercados da América do Norte, Ásia e Europa.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro pegou numa afirmação antes proferida pelo presidente executivo da Farfecht, José Neves: "Precisamos cada vez mais de talentos e, por isso, temos de ir à procura onde eles estão".