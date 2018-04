Timor-Leste/Eleições

O líder do Partido Republicano (PR) timorense, João Saldanha, já fez as contas: se ganhar as legislativas antecipadas de 12 de maio vai destinar 400 milhões de dólares (320 mil euros) durante cinco anos para construir 60 mil casas "dignas" em todo o território de Timor-Leste.

Em 2017 o partido construiu a primeira, a "Uma Moris Diak", a Casa da Prosperidade, num pequeno terreno praticamente à sombra da nova igreja de Becora, um dos grandes centros de culto que está a ser construído em Timor-Leste.

"Queremos ajudar as pessoas que têm poucas capacidades a ter uma casa digna, com dois quartos, uma sala, cozinha e casa de banho, onde podem viver cinco a seis pessoas", explicou à Lusa, momentos antes de participar num pequeno encontro no recinto de terra batida à frente da casa.