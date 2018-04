Actualidade

O FC Porto foi hoje eliminado nas meias-finais da UEFA Youth League de futebol, ao perder com o Chelsea no desempate por grandes penalidades, por 5-4, após uma igualdade a dois no final dos 90 minutos.

Daishawn Redan (29 minutos) colocou em vantagem os 'blues', campeões desta prova em 2014/15 e 2015/16, mas Diogo Queirós (40) e João Mário (80) deram a volta ao marcador, antes de Joshua Grant (86) empatar a partida e levar o encontro para o desempate por grandes penalidades.

Na final, marcada para segunda-feira, o Chelsea vai defrontar o vencedor do encontro entre o Manchester City e o FC Barcelona, vencedor da primeira edição, em 2013/14.