O líder do PSD criticou hoje a "má gestão" do Governo na área da saúde, denunciando que está fechada a unidade de cuidados intermédios pediátricos do Hospital de S. João, no Porto, porque "não se contratam três técnicos".

"Aquilo que também me é dado a observar é que os hospitais não têm autonomia de gestão, ou seja, qualquer coisa que tenham que fazer têm que pedir autorização, mas essa autorização vai primeiro ao Ministério da Saúde, mas depois acaba sempre no Ministério das Finanças e esta burocracia também leva a ineficácias", afirmou Rui Rio aos jornalistas, depois de visitar aquele Centro Hospitalar.

Rio apontou o exemplo de um serviço - cuidados intermédios pediátricos - "que está completamente instalado, com uns largos milhares de euros investidos, e a porta está fechada, não funciona, porque o Ministério das Finanças ainda não autorizou a contratação de três técnicos".