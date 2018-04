Actualidade

Portugal vai ter este ano 640 praias aprovadas, incluindo as fluviais, para a prática balnear, mais 99 face a 2017, anunciou hoje o diretor do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), acrescentando que haverá mais 504 nadadores salvadores certificados.

Em conferência de imprensa, realizada na sede do ISN, em Caxias, concelho de Oeiras, José Gouveia disse que, durante a época balnear - arranca legalmente a 01 de maio e vai até 15 de outubro --, no litoral do continente serão 387 as praias com qualidade para banhos, 129 no interior do país (praias fluviais), 70 e 54 nas ilhas dos Açores e da Madeira, respetivamente.

Em 2017 houve 470 praias vigiadas e 226 não vigiadas, mas para este ano o diretor do ISN explicou que, neste momento, ainda não é possível fazer uma estimativa, sublinhando que essa é uma responsabilidade das autarquias e dos concessionários das praias, a quem compete a contratação dos nadadores salvadores.