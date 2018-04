Actualidade

A Associação FinTech e InsurTech Portugal (AFIP) alertou hoje que as novas leis referentes ao 'crowdfunding' e ao combate ao branqueamento de capitais podem "matar" o financiamento através de donativos pois obrigam à identificação de todos os participantes.

Em causa estão as leis, recentemente em vigor, que definem medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e um regime sancionatório do financiamento colaborativo (conhecido como 'crowdfunding'), transpondo diretivas europeias.

Em declarações à agência Lusa, o membro executivo da direção da AFIP (associação que representa empresas tecnológicas de serviços financeiros), Luís Miguel Vieira, explicou que a nova legislação cria "um problema específico ao 'crowdfunding' por donativo", que é o que é usado para apoiar causas sociais.