FMI/Previsões

O diretor do departamento europeu do Fundo Monetário Internacional (FMI) elogiou Portugal pelo cumprimento das metas e considerou que o país é um exemplo por ter feito as reformas necessárias a tempo de aproveitar a recuperação económica europeia.

"Portugal é o exemplo de um país onde a crise [de 2008 e 2009] originou uma boa resposta, incluindo em reformas estruturais, e colocou o país numa posição de aproveitar a forte recuperação económica na Europa e ter um bom crescimento económico", disse Paul Thomsen na conferência de imprensa que decorreu esta tarde, no âmbito dos Encontros da Primavera, em Washington.

Respondendo a uma pergunta da Lusa sobre as previsões do Fundo para o crescimento económico português neste e nos próximos anos, o antigo responsável da missão do FMI em Portugal durante alguns dos anos de intervenção da 'troika' elogiou o país pelos indicadores apresentados.