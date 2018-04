Actualidade

O Jornal do Fundão, meio regional do distrito de Castelo Branco, vai deixar de pertencer à família Palouro, que o criou há 72 anos e agora vendeu a participação por não se identificar mais com aquela publicação.

Criado por António Palouro, em 1946, o Jornal do Fundão já era propriedade da Global Media, que detinha mais de metade do capital social, sendo que cerca de 40% correspondia aos herdeiros e o restante a um antigo funcionário.

Agora, com a venda da participação da família, "a um valor simbólico", a Global Media fica com praticamente toda a propriedade do jornal, explicou Maria José Palouro, filha do fundador da publicação e ex-gerente, à agência Lusa.