Actualidade

As negociações para aumentos salariais dos trabalhadores bancários estão num impasse, segundo a federação sindical ligada à UGT, que acusa os bancos de terem falhado o compromisso de avaliarem uma nova proposta de aumentos acima dos 0,4% iniciais.

Segundo o comunicado publicado no 'site' do Sindicato dos Bancários do Norte (um dos sindicatos que integra a Febase - Federação do Setor Financeiro), a reunião realizada terça-feira, 17 de abril, "nada trouxe de novo para desfazer o impasse a que as partes tinham chegado".

A Febase diz que, apesar do compromisso assumido pelos bancos, na reunião anterior, de avaliarem uma nova proposta de aumento salarial, o grupo que negoceia pelos bancos disse, no último encontro, que "não tinha tido tempo para refletir sobre a sua posição à mesa das negociações".