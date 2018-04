Actualidade

O lucro consolidado do Credibom aumentou 6,3% em termos comparáveis, para 36,9 milhões de euros, em 2017 face a 2016, reclamando aquele banco de crédito ao consumo a liderança no financiamento automóvel em Portugal.

Segundo o Relatório e Contas de 2017 do Credibom, hoje divulgado, o volume de crédito concedido a clientes, não considerando juros periodificados e encargos diferidos, atingiu praticamente os 1.407 milhões de euros, ascendendo o montante de financiamento automóvel no balanço do banco a 1.100 milhões de euros.

"O Banco Credibom manteve em 2017 a liderança no financiamento automóvel no mercado nacional, atingindo um volume de produção de 462,3 milhões de euros, correspondendo a um crescimento de 13,4% face ao ano 2016", lê-se no documento.