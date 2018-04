Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem ao evento "Terra Justa", em Fafe, na qual saúda aquele município por organizar uma iniciativa que discute "a dignidade da pessoa humana".

O chefe do Estado destaca a importância de Fafe estar "preocupado com os grandes valores, os grandes princípios que, no fundo, respeitam à dignidade da pessoa humana, não à pessoa como abstração, mas às pessoas concretas, de carne e osso."

"É tão importante falar-se e debater-se no domínio da ética, da ética vivida, da ética pessoal, mas da ética coletiva também. Por essa iniciativa saúdo e felicito o Município de Fafe", refere Marcelo Rebelo de Sousa.