Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou hoje que as finanças públicas saudáveis "não são um fim em si mesmo", mas antes "um fim ao serviço das pessoas".

"É evidente que todos sabemos que as finanças públicas não são um fim em si mesmo, são um fim ao serviço das pessoas, como toda a atividade económica, social e política", afirmou o Presidente da República, na sessão de abertura da conferência 'Investimento empresarial e o crescimento da economia portuguesa', que decorre esta tarde no auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Marcelo alertou contudo para a importância do controlo orçamental: "a nossa experiência, nalguns casos amarga, demonstrou que se trata de uma realidade instrumental 'sine qua non', sem a qual outras virtualidades no domínio económico e social se tornam muito difíceis" ou mesmo "impossíveis".