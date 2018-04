Actualidade

A PSP deteve quatro homens, no espaço de um mês, por 18 roubos violentos a taxistas nos concelhos de Loures, Oeiras e Cascais, sendo que três deles estão em prisão preventiva, anunciou hoje a polícia.

Estas detenções "surgem na sequência de um fenómeno que desde meados de janeiro/fevereiro começou a assolar a área metropolitana de Lisboa, sobretudo os concelhos de Cascais, Oeiras e Loures, de roubos a taxistas cuja ação obrigava a um recurso tremendo de violência sobre o motorista", começou por afirmar o comissário da PSP Bruno Pereira, numa conferência de imprensa que realizada hoje na sede do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), em Moscavide.

Os quatro detidos, com idades compreendidas entre os 17 e os 31 anos, "não hesitaram em fazer recurso de armas que tinham na sua posse, agredindo violentamente o motorista" quando o mesmo oferecia resistência, tendo ocorrido um caso em que o criminoso agrediu a vítima no globo ocular, que ficou com incapacidade visual "próxima de 50/60%".