O Governo garantiu hoje à Lusa, que está a acompanhar a greve dos investigadores do IPMA, que impediu o início do cruzeiro científico, agendado para a passada quinta-feira, para avaliar o 'stock' da sardinha.

"O assunto está a ser acompanhado pela área do Mar e do Emprego e da Administração Pública", disse o Ministério do Mar, em resposta à Lusa.

Apesar de não adiantar mais pormenores, o Ministério liderado por Ana Paula Vitorino, referiu, numa nota, que já houve uma reunião com os sindicatos e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "com vista a encontrar uma solução".