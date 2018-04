Actualidade

A política de habitação e as alterações à lei do arrendamento em discussão, em maio, no parlamento, são o foco da Mesa Nacional do BE, que se reúne no domingo e deverá decidir a data da convenção deste ano.

Fonte oficial do BE adiantou à agência Lusa, que o órgão máximo do partido entre convenções "discutirá, em particular, a política de habitação", uma vez que "ao velho problema da ausência de uma política pública de habitação se juntam problemas novos".

De acordo com a mesma fonte, a Mesa Nacional do BE de domingo - marcada para um hotel de Lisboa e que contará com a habitual conferência de imprensa da coordenadora bloquista - deverá ainda decidir a data da XI Convenção Nacional, que decorrerá no último trimestre deste ano.