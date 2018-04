Actualidade

Cerca de 50 funcionários do El Corte Inglês concentraram-se hoje em Vila Nova de Gaia, acusando a administração de "assédio" e de pretender rescisões "com baixas indemnizações" sem "conceder fundo de desemprego".

Numa ação enquadrada na quinzena de luta promovida pelo Sindicato do Comércio, Escritório e Serviços reivindicando a negociação do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) das empresas de distribuição, os trabalhadores deixaram fortes críticas quer à associação do setor, APED, quer ao El Corte Inglês.

Célia Cardoso, funcionária em Gaia da grande superfície, denunciou à agência Lusa o "muito assédio moral" que é feito pela administração do El Corte Inglês, em que "há trabalhadoras com 10, 12 anos de casa que estão a ser chamadas para rescindir contrato a troco de um valor ridículo, cerca de oito mil euros, e sem direito ao fundo de desemprego".