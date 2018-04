Actualidade

A Celulose Beira Industrial (Celbi) fez hoje um empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros, pelo prazo de oito anos, anunciou hoje a Altri ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri informa que a sua participada Celulose Beira Industrial (Celbi) "procedeu, hoje, à emissão de um empréstimo obrigacionista a taxa fixa, por subscrição particular, no montante de 50.000.000 euros (cinquenta milhões de euros), pelo prazo de oito anos, com a designação CELBI 2018/2026".

Esta operação, refere a Altri, enquadra-se na sua estratégia de financiamento, "que visa a extensão do perfil de maturidade da dívida, o reforço da estrutura de capitais e a diversificação das fontes e tipologias de financiamento".