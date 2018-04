Actualidade

Os lucros da Sumol+Compal recuaram 12,4% em 2017, face ao ano anterior, para 9,2 milhões de euros, segundo informou hoje a empresa.

"Os lucros líquidos atingiram os 9,2 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 12,4% face aos 10,5 milhões de euros do período homólogo", lê-se no comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a empresa, o recuo verificado incorpora "o impacto de 0,3 milhões de euros, resultante da aplicação, no exercício de 2017, do IAS 29 ['International Accounting Standard'] que considera a economia angolana como hiperinflacionária".