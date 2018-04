Actualidade

O lucro consolidado do Grupo Toyota Caetano Portugal foi de cerca de 9,4 milhões de euros em 2017, mais 57,1% do que os cerca de seis milhões de euros verificados em 2016, anunciou hoje o grupo.

Segundo o relatório e contas de 2017, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo registou um volume de faturação de 390 milhões de euros, superior em cerca de 53 milhões de euros (+15,8%) face ao obtido no período homólogo de 2016.

"Este crescimento encontra justificações essencialmente no crescimento verificado no mercado automóvel em Portugal, e que foi acompanhado pelos níveis de atividade registados no Grupo Toyota Caetano, com especial destaque para as viaturas híbridas, Auris, Yaris e Crossover C-HR", refere o grupo.