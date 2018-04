Actualidade

O Banco BPI está a estudar a possibilidade de vender em bolsa ações que detém no Banco de Fomento de Angola (BFA), para cumprir a recomendação do BCE de reduzir a operação no mercado angolano, disse hoje o presidente executivo.

"Estamos a trabalhar num IPO [initial public offering] para reduzir a posição", disse Pablo Forero, referindo que avançarão com essa hipótese quando as condições de mercado o permitirem.

Contudo, considerou que não é provável que essa operação seja feita este ano, uma vez que demora tempo a montar este tipo de operações.