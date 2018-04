Actualidade

O número de desempregados a receber subsídios caiu 10,5% em março, face ao mesmo mês do ano passado, e desceu 1,3% relativamente a fevereiro, para os 188.210, divulgou hoje a Segurança Social.

De acordo com os dados mensais da Segurança Social, o número de beneficiários do subsídio de desemprego foi de 151.330 em março, menos 8,4% (13.804 pessoas) do que no mês homólogo de 2017 e menos 2,1% (3.264 pessoas) do que em fevereiro.

Em março deste ano o subsídio social de desemprego inicial abrangeu 9.291 indivíduos, menos 15,6% (1.821 desempregados) face a março de 2017 e menos 5,1% (504 desempregados) relativamente fevereiro.