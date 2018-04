Actualidade

A nova maternidade de Coimbra, que resulta da fusão das duas maternidades existentes no concelho, representa um investimento de 16 milhões de euros e ficará situada no polo dos Hospitais da Universidade de Coimbra, foi hoje anunciado.

"A escolha do polo dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) teve em conta a segurança das grávidas. Em situações de emergência é importante a proximidade de um hospital central", revelou o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Por esclarecer ficou ainda se a nova maternidade será instalada num edifício construído de raiz ou se será adaptado algum imóvel já existente no campus. Fernando Regateiro justificou a escolha do campus em detrimento da localização Covões (preferida pela Câmara de Coimbra) pelo facto de haver nas vizinhanças diversos equipamentos de saúde.