A Procuradoria-Geral da República (PGR) do Brasil enviou hoje um ofício ao Ministério Público (MP) português garantindo os direitos fundamentais de Raul Schmidt, empresário luso-brasileiro suspeito de envolvimento no processo Lava Jato e que foi preso em Portugal.

Em um comunicado à imprensa, a procuradora-geral do Brasil, Raquel Dodge, informou que "as garantias oferecidas dizem respeito especificamente ao tratamento prisional a que Raul Schmidt será submetido quando for extraditado para o Brasil".

Informações como registos fotográficos e vídeos sobre as unidades prisionais onde o empresário poderá cumprir a pena também foram encaminhadas ao Governo de Portugal.