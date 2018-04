FMI/Previsões

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje que Angola não precisa de apoio financeiro, mas enfatizou que é preciso que o país cumpra o acordo de cooperação divulgado esta semana.

"As reservas são confortáveis, têm o Fundo Soberano, por isso em termos de balança de pagamentos chega para cobrir as necessidades, não há necessidade para medidas específicas como aquelas o FMI tipicamente fornece" e que estão acopladas à ajuda financeira, disse Abebe Aemro Selassie.

No final da conferência de imprensa que decorreu esta tarde em Washington, no âmbito dos Encontros da Primavera, Selassie disse à Lusa que "as discussões com o Governo vão começar nas próximas semanas" e vincou que "um Instrumento de Coordenação de Políticas (PCI, na sigla em inglês) é suficiente, desde que cumpram todas as medidas requeridas" nesse acordo.