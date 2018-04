FMI/Previsões

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse hoje que, sem esclarecimentos adicionais por parte de Moçambique relativamente aos recursos emprestados às empresas públicas, o Fundo não dará ajuda financeira ao país.

"Precisamos de uma clarificação sobre os recursos emprestados antes de nos envolvermos num programa [financeiro]", respondeu Abebe Aemro Selassie quando questionado pela Lusa sobre se o Fundo pode emprestar ao país, dado estar com uma dívida insustentável à luz dos critérios do Fundo.

"Dado estarem com dificuldade em servir [cumprir pagamento de encargos com] a dívida, estão com uma dívida problemática, não está numa trajetória sustentável", acrescentou Selassie no final da conferência de imprensa de apresentação das perspetivas económicas para a África subsariana, que hoje decorreu em Washington, nos Encontros da Primavera.