Actualidade

O ex-presidente executivo do antigo Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado foi constituído arguido no caso EDP, confirmou a sua defesa e a Procuradoria- Geral da República.

O Observador noticiou esta semana que o ex líder do BES seria constituído arguido num novo caso - o caso EDP - que investiga benefícios de mais de 1,2 mil milhões de euros alegadamente concedidos à principal elétrica nacional por parte de Manuel Pinho, ex-ministro da Economia do Governo de José Sócrates.

Hoje, a defesa de Ricardo Salgado confirma que o ex-presidente executivo do BES foi "esta sexta-feira formalmente constituído arguido" neste caso.