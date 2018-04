Actualidade

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que deverá receber na próxima semana o estudo sobre o impacto ambiental do novo aeroporto do Montijo, garantindo que o processo decorre "dentro do calendário previsto".

"Estamos para receber na próxima semana o estudo do impacto ambiental [sobre o novo aeroporto] e estamos já a negociar a proposta que a ANA Aeroportos apresentou ao Governo", afirmou o ministro aos jornalistas, à saída de uma reunião da Concertação Social, em Lisboa, sobre o Programa Nacional de Reformas (PNR).

Pedro Marques reafirmou que existe "um grande consenso" sobre a matéria, referindo que o Governo e o PSD já consideraram que o aeroporto no Montijo "é uma boa solução".