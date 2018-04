Actualidade

O BPI disse hoje, em comunicado ao mercado, que a 13 de abril concretizou a venda ao CaixaBank, seu maior acionista, das empresas BPI Gestão de Ativos e BPI Global Investment Fund.

Em novembro do ano passado, a administração do banco BPI aprovou a venda ao grupo CaixaBank de vários negócios, incluindo a transferência para o CaixaBank Asset Management das participações de 100% da sociedade gestora de fundos de investimento BPI Gestão de Ativos por 75 milhões de euros e do BPI Global Investment Fund por oito milhões de euros.

Contudo, a transmissão das ações dessas empresas ficou sujeita a várias condições, desde logo autorizações dos reguladores.