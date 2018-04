Actualidade

China, Rússia, Irão e Coreia do Norte violam "diariamente" os direitos humanos dos seus cidadãos, indica o relatório relativo ao ano passado de direitos humanos do Departamento de Estado norte-americano, divulgado hoje.

"Os Governos de China, Rússia, Irão e Coreia do Norte violam todos os dias os direitos humanos daqueles que estão dentro das suas fronteiras e, como resultado, gera-se instabilidade", escreveu o secretário de Estado norte-americano John Sullivan, no prefácio do documento anual.

Sobre a Rússia, o documento refere que a anexação da península ucraniana da Crimeia "continua a afetar significativa e negativamente a situação dos direitos humanos" na Ucrânia.