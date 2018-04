Actualidade

Os trabalhadores do setor da distribuição terminaram hoje uma quinzena de luta com a perspetiva de continuar com as greves e concentrações até ao 1.º de Maio, nomeadamente no Minipreço e no Lidl.

"Fazemos um balanço muito positivo desta quinzena de luta, pois os trabalhadores do setor aderiram em força às greves e concentrações que se fizeram em quase todas as empresas, porque estão muito descontentes com a falta de resposta às suas reivindicações", disse à agência Lusa Isabel Camarinha, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), que convocou os protestos.

A quinzena de luta terminou hoje com uma greve e uma concentração dos trabalhadores do grupo Sonae, que, segundo a sindicalista, "teve uma elevada participação".