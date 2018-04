Actualidade

A Fundação Casa de Mateus, em Vila Real, apresentou hoje uma programação cultural com 20 atividades, com destaque para o regresso dos Encontros Internacionais de Música, vários concertos e a entrega do Prémio D. Diniz a Hélder Macedo.

Ricardo Bernardes, musicólogo e maestro, e responsável pelas atividades musicais, apresentou a programação musical da Casa de Mateus, que arranca hoje com o concerto "As Sonatas de Johann Ernst Galliard", pelo ensemble Contágio Barroco, e se prolonga até outubro.

Durante este período serão realizadas 20 atividades, 11 das quais relacionadas com a música, sendo que a programação inclui ainda três residências 'artistíssimas'.