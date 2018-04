Actualidade

Os abusos de polícias e militares contra civis, ao ponto de matarem políticos da oposição, encabeçam a lista de violações dos direitos humanos na Guiné Equatorial, refere o relatório anual hoje publicado pelo Departamento de Estado norte-americano.

"As questões mais importantes ao nível dos direitos humanos incluem o uso excessivo de força e a prática de tortura por polícias e militares, incluindo força letal contra políticos da oposição", nota a administração dos EUA no documento em que retrata a situação dos direitos humanos a nível global, em 2017.

No capítulo respeitante ao mais recente membro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), o sumário executivo conclui que "as autoridades civis não mantiveram o controlo efetivo sobre as forças de segurança".