O treinador do Benfica disse hoje que a derrota (1-0) frente ao FC Porto, na última ronda da I Liga de futebol, já está "riscada" e espera um Estoril Praia à procura de causar surpresa na 31.ª jornada.

Em conferência de imprensa, Rui Vitória falou também da ausência certa do avançado brasileiro Jonas e comentou ainda as substituições que fez na partida com os 'dragões'.

"O FC Porto já está riscado. Na Amoreira vamos encontrar um Estoril a querer causar surpresa e vão querer ganhar jogando bem", começou por referir o técnico das 'águias'.