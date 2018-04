Actualidade

O avançado do Benfica Jonas vai falhar o encontro da 31.ª jornada da I Liga de futebol diante do Estoril Praia, devido a lesão, num lote de 19 convocados em que se mantém o defesa português Eliseu.

O avançado brasileiro é o melhor marcador do campeonato, com 33 golos, mas volta a estar indisponível para defrontar o penúltimo classificado da I Liga, continuando a recuperar de uma lombalgia.

Jonas saiu lesionado no aquecimento do jogo da 28.ª jornada com o Vitória de Setúbal (2-1) e Rui Vitória apenas pode contar com Raúl Jímenez e Seferovic na frente de ataque.